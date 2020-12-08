Вицепрезидент бизнес-ассоциации Украины и Турции умер от коронавируса, который подхватил в Херсоне

Турецкий бизнесмен Али Булут Facebook/ Виталий Богданов

Али Булут скончался 7 декабря в больнице Стамбула

Вице-президент бизнес-ассоциации Украины и Турции Али Булут умер в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил бывший губернатор Херсонской области и гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Как отмечается, турецкий бизнесмен умер в понедельник утром, 7 декабря.

"Сегодня ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут. Коварная и опасная коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает уносить жизни. Вечная память и искренние соболезнования всем родным и близким! Фото сделано в начале года в Херсонской областной государственной администрации во время визита губернатора турецкой провинции Зонгулдак Эрдогана Бекташ, господин Али Булут справа", - говорится в сообщении Гусева.

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По словам депутата Херсонского областного совета VIII созыва Виталия Богданова, бизнесмен заразился коронавирусом в Херсоне, а позже его перевезли в Турцию.

"Трудно поверить, сегодня утром умер большой друг Херсонщины в больнице Стамбула - Али Булут. Али подхватил Covid в Херсоне, позже его перевезли в Турцию", - отметил Богданов.

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Напомним, на прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Мужчина занимал пост президента с 1974 по 1981 год.