Вице-президент США назвал условие объявления импичмента Трампу

Президент США Дональд Трамп Flickr

Действующего президента могут устранить благодаря применению поправки к Конституции

Действующий вице-президент США Майкл Пенс не исключил, что президенту Дональду Трампу возможно объявить импичмент благодаря использованию 25-й поправки к Конституции страны. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в команде Пенса считают, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности Трампа не придется, поскольку это может спровоцировать риски для безопасности Штатов.

В то же время в случае "еще менее предсказуемого" поведения пока действующего президента, Пенсу придется прибегнуть к поправке и взять обязанности главы США.

Согласно 25-й поправки к американской Конституции, вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения полномочий главы страны, его недееспособности. При этом указанная норма ни разу на применялся.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Конгресс США может объявить импичмент президенту Дональду Трампу уже в середине следующей недели.

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Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному устранению действующего президента Дональда Трампа с должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.