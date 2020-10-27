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Вице-президент Еврокомиссии заболел коронавирусом COVID-19

Маргаритис Схинас Фото из открытых источников

Политик сразу пошел на самоизоляцию

Вице-президент Европейской комиссии по защите европейского стиля жизни Маргаритис Схинас получил положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом европейский политик написал в своем Twitter

"Я только что узнал, что плановый тест на COVID-19 перед заседанием коллегии дал положительный результат. Теперь я изолируюсь, как это предусмотрено", - сообщил Схинас.

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Напомним, ранее у заместителей руководителя Офиса президента Украины Юлии Ковалив и Андрея Смирнова обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

На выходных стало известно, что президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом COVID-19, его тест показал положительный результат.

 

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