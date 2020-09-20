Вице-премьер Узбекистана скончался от осложнений COVID-19

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев Фото из открытых источников

Барноев занимался в правительстве аграрной и продовольственной сферой

В Узбекистане на 57-м году жизни скончался вице-премьер страны Уктам Барноев, у которого ранее диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

Согласно сообщению, о том, что чиновник заразился коронавирусом, стало известно в конце июля. Барноев проходил лечение в частной клинике Akfa Medline, также говорят о том, что незадолго до смерти он наблюдался в Германии.

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Как отмечается, должность заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года, с июля этого года возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.

Известно, что с декабря 2016 года по февраль 2020 года Барноев занимал должность хокима (губернатора, - ред.) Бухарской области.

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Напомним, недавно после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.