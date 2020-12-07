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Весной 2021 года Папа Римский совершит визит в Ирак

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Это станет первой поездкой папы Франциска за последние 15 месяцев

Папа Римский Франциск 5-8 марта следующего года планирует посетить Ирак, что станет его первой поездкой после длительно пребывания в Ватикане. Об этом сообщает Vatican News

Согласно сообщению, Папа Римский принял приглашение Республики Ирак и местной католической церкви. Известно, что четырехдневная поездка охватит четыре региона страны.

В частности, Папа Римский посетит столицу страны Багдад, равнину Ур (городище Телль-эль-Мукаяр), которую в Ветхом Завете называют родиной Авраама, города Эрбиль, Мосул и Каракош (Бахдида).

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Как отмечают в пресс-службе, более подробный маршрут будет опубликован позже и он "будет учитывать развитие мировой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения".

"Я постоянно думаю об Ираке - куда я хочу поехать в следующем году - в надежде, что он может смотреть в будущее через мирное и общее стремление общего блага со стороны всех элементов общества, в частности религиозного, и не возвращаться к боевым действиям, вызванным конфликтами региональных государств", - сказал Папа Франциск в июне 2019 года.

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Напомним, недавно Папа Римский Франциск поздравил демократа Джо Байдена с избранием на пост президента США и благословил его. 

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