Верховный суд Южной Кореи утвердил 22-летнее заключение для бывшего президента страны

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе Фото из открытых источников

Рассмотрение дела длилось с 2017 года

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, которой предстоит провести 22 года в тюрьме за совершение ряда преступлений на посту главы страны. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, во время слушаний была рассмотрена апелляция прокуратуры на постановление с июля 2020 года, в соответствии с которым срок наказания следовало сократить.

С 22 лет заключения два года экс-президенту придется провести в тюрьме за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов на пост главы государства от Объединенной партии будущего ("Сэнури")

Также суд оставил в силе назначенный Пак Кын Хе денежный штраф в размере до 18 млрд вон (13 млн евро), но снял с нее часть ранее предъявленных обвинений.

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Как отмечается, в марте 2017 года Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована.

В общем ей было предъявлено обвинение по 18 пунктам, в том числе в передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.

Затем Апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. Впоследствии приговор пересматривали еще несколько раз. На этот раз Верховный суд в Сеуле поставил точку в деле, поскольку его вердикт окончательный и не подлежит пересмотру.

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Напомним, в ночь на понедельник, 11 января, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына избрали на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии (ТПК) КНДР.