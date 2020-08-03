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Верховный суд Польши официально признал победу Дуды на президентских выборах

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Согласно решению суда, были учтены все жалобы

Верховный суд Польши официально признал победу Анджея Дуды на президентских выборах и вынес постановление о законности результатов. Об этом пишет RMF24.

"Верховный Суд ... констатирует действительность избрания Анджея Себастьяна Дуды президентом Республики Польша, осуществленного 12 июля 2020 года", — говорится в постановлении.

Согласно решению суда, были учтены все жалобы от тех, кто не был участником избирательного процесса. По решению судей, незначительные нарушения не повлияли на результат голосования. 

Так, 6 августа Анджей Дуда принесет присягу перед польским Сеймом, после чего состоится его официальная инаугурация на второй срок.

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Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей.

Явка на выборах 12 июля составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.

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