Верховный суд Польши официально признал победу Дуды на президентских выборах
Согласно решению суда, были учтены все жалобы
Верховный суд Польши официально признал победу Анджея Дуды на президентских выборах и вынес постановление о законности результатов. Об этом пишет RMF24.
"Верховный Суд ... констатирует действительность избрания Анджея Себастьяна Дуды президентом Республики Польша, осуществленного 12 июля 2020 года", — говорится в постановлении.
Согласно решению суда, были учтены все жалобы от тех, кто не был участником избирательного процесса. По решению судей, незначительные нарушения не повлияли на результат голосования.
Так, 6 августа Анджей Дуда принесет присягу перед польским Сеймом, после чего состоится его официальная инаугурация на второй срок.
Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей.
Явка на выборах 12 июля составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.