Верховный суд Беларуси отказал экс-кандидатам в президенты в обжаловании результатов выборов

Суд постановил, что нельзя оспаривать результаты, если ЦИК не признала выборы недействительными

Выборы в Беларуси AFP

Верховный суд Беларуси отказал экскандидатам в президенты страны Светлане Тихановской, Анне Конопацкой и Андрею Дмитриеву в обжаловании результатов голосования. Об этом сообщает TUT.by.

По решению суда, обжаловать решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов невозможно, если они не признавались недействительными самой ЦИК.

В иске Светланы Тихановской судья отметил, что решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Тихановская воспользовалась своим правом обжалования, когда подала жалобу в ЦИК. Поэтому, иск экскандидатки в президенты рассмотрению не подлежит, ведь изберком не принял решение о признании выборов недействительными. Решение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Иски Анны Конопацкой и Андрея Дмитриева суд отклонил с теми же обоснованиями.

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Напомним, 10 августа Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком с требованием признать недействительными результаты выборов. На следующий день Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая также обжаловали результаты голосования в ЦИК. Канопацкая тогда заявила, что рассмотрение ее жалобы в суде будет "с предсказуемым результатом".