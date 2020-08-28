Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за второй волны коронавируса

Граждан страны при возвращении из-за рубежа заставят проходить 14-дневную самоизоляцию

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Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Гергель Гуляш, передает Index.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с большим количеством новых заражений коронавирусом, которые завезены из-за рубежа. "С 1 сентября иностранным гражданам запрещено въезжать на территорию Венгрии. Большинство источников инфекции являются чужими", - сказал Гуляш.

В то же время, в правительстве страны сообщили, что граждане Венгрии, которые возвращаются из-за границы, должны находиться на карантине в течение 14 дней. Тем не менее им могут сократить срок изоляции, если они предоставят 2 отрицательных результата тестов на COVID-19 в течение двух дней. Это касается и иностранных студентов, имеющих вид на жительство в стране.

В правительстве заявили, что по сравнению с весенними правилами, исключения на разрешение въезда в страну могут ограничить, однако детальные правила определят на заседании в субботу, 29 августа. "Бесспорно, будет обеспечено транзитное движение, также будут возможны дипломатические поездки и тому подобное. А для спортивных событий будут введены специальные правила", – высказался спикер.

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Напомним, недавно Венгрия усилила контроль на границе с Украиной, из-за чего там возникли очереди из сотен автомобилей. Такие меры ввели с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также необходимости изучения и проверки документов туристов.