Венгрия продлила карантин до февраля

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Жесткие карантинные ограничения начали действовать в Венгрии 11 ноября

Правительство Венгрии решило продлить общенациональный карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса, до 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает на 444.hu.

"Я считаю, что лучше иметь успешную систему сдерживания, и пока не хватает вакцин, мы поддерживаем эти меры", - сказал Орбан.

В то же время политик рассказал, что с начала массовой вакцинации против COVID-19 в стране, прививки получили около 80 тысяч венгров.

Премьер убежден, что только на основе западной вакцины не удастся победить коронавирус.

"Вероятно, что если мы полагаемся только на западные вакцины, ограничения придется сохранять в течение длительного времени, несколько месяцев. Если мы найдем качественную вакцину в другом месте - Израиле, Китае, России, - которая была испытана, безопасна и доказана, мы можем ускорить процесс. Но только на основе западной вакцины это не сработает", - добавил Орбан.

К слову, жесткие карантинные ограничения начали действовать в Венгрии 11 ноября.

Напомним, в конце декабря 2020 года Венгрия стала первой среди стран Европейского Союза, которая начала массовую вакцинацию против коронавируса COVID-19.