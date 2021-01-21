Венгрия первой в ЕС зарегистрировала вакцину "Спутник V"

"Спутник V" EPA

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который финансировал производство вакцины, передает "Медуза".

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории.

Как отмечается, вакцина получила временную регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании клинических исследований "Спутника V" в России и оценки препарата венгерскими специалистами. РФПИ планирует начать поставки вакцины в Венгрию с февраля.

Напомним, по ускоренной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Беларуси.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Венгрии с начала пандемии зафиксировано 354 тысячи случаев заражения коронавирусом и более 11,5 тысячи смертей от него.