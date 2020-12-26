Венгрия первой среди стран ЕС начала массовую вакцинацию от COVID-19

Фото из открытых источников

Страна на день опередила других членов Евросоюза

Венгрия стала первой среди стран Европейского Союза, которая начала массовую вакцинацию против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, в субботу, 26 декабря, в Венгрии стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Тем самым страна на день опередила Францию, Германию и Испанию.

Как отмечается, вакцинировать препаратом, разработанным Pfizer и BioNTech, будут прежде всего работников больниц в столице Будапешта. Первой работницей, получившей прививку, стала Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешт.

Новости по теме: В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

Известно, что партия вакцины, которую получила Венгрия, содержит достаточное количество доз для прививки 4875 человек.

Сейчас в стране сообщили о 315 362 случаях заболевания COVID-19 с 8 951 летальным исходом. Более 6 000 человек до сих пор находятся в больницах.

Новости по теме: Вакцина от коронавируса в Украине будет платной: для кого

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что все страны-члены Европейского Союза получили вакцину против коронавирусной болезни COVID-19.