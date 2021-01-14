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Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

РИА Новости

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в заявлении.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" - безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.

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