Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" - безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.