Венецианский карнавал впервые проведут в формате онлайн

Венецианский карнавал Фото из открытых источников

Также сократят количество дней проведения карнавала

В Италии Венецианский карнавал состоится в формате онлайн из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает La Nuova.

Отмечается, что привычный формат мероприятия отменяется из-за "чрезвычайной" эпидемической ситуации. В частности, отменены главные события - Полет Ангела (с колокольни на площади Сан-Марко), а также все официальные шествия.

Таким образом карнавал превратится в виртуальную вечеринку с сокращенным количеством дней. В целом виртуальный мини-карнавал продлится восемь дней – 6 и 7 февраля, а затем с 11 по 16 февраля.

На онлайн-вечеринке будут мероприятия с "виртуальными комнатами", в которых будут проходить семинары, выступления, интерактивные истории, соревнования, обучающие программы и конкурсы для детей и подростков, а также конкурс на самую красивую маску, в частности, для взрослых.

Напомним, недавно член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что Олимпийские игры в японском городе Токио, которые запланированы на лето 2021 года, могут пройти без зрителей. По его словам, МОК рассматривает шесть-семь вариантов присутствия зрителей на трибунах, один из которых – допуск на трибуны только японских болельщиков.