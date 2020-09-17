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Великобритания решила вновь ужесточить карантин

Лондон Фото из открытых источников

Власти ограничили работу заведений общественного питания

Правительство Великобритании решило усилить карантин для 7 муниципалитетов в северо-восточной части государства, в связи с распространением COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, передает BBC.

В частности, карантинные ограничения начнут действовать с 18 сентября. В этих муниципалитетах проживает почти 2 млн человек. Так, британцам будет запрещено общаться с тем, с кем они не проживают в одном доме.

Вместе с тем власти ограничили работу заведений общественного питания: 

  • клиенты могут сидеть только за столиками; 
  • заведения работают только до 22:00.

Отметим, в ряде британских городов в северо-восточной части количество заражений на 100 тысяч населения уже превысило 70, а в городе Сандерленд достигло 103 случаев.

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Напомним, ранее правительство Португалии ввело режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с увеличением случаев коронавируса. В частности, режим чрезвычайной ситуации в Португалии предусматривает запрет собираться в группы более 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству и ряд других ограничений.

Соответствующий режим будет действовать до 30 сентября включительно.

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