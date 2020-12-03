Великобритания получила первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19, - Sky News

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Первыми ее получат люди старше 80 лет и персонал домов престарелых

Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Как отмечается, на следующей неделе вакцина Pfizer будет распределена между 50 больницами, а первыми ее получат люди старше 80 лет и персонал домов для людей преклонного возраста.

Затем вакцину доставят в центры массовой вакцинации, которые разместили в конференц-залах и спортивных аренах, а после - в больничные кабинеты и медицинские центры. После получения новых доз, возможно, в 2021 году, вакцину получат и другие группы риска.

Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года. Отмечается, что в стране могут возникнуть задержки с поставками вакцины в дома для людей преклонного возраста из-за трудностей с транспортировкой и хранением вакцины.

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Ранее Интерпол предупреждал страны о возможных преступлениях, нацеленных на вакцину от коронавируса. Организация ожидает похищения или продажу поддельных доз вакцины от коронавируса.