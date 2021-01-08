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Великобритания одобрила вакцину против коронавируса Moderna

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

Соединенное Королевство получит 17 млн доз вакцины

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило к применению в стране вакцину против COVID-19, произведенную американской компанией Moderna. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минздрав Британии.

Так, Соединенное Королевство получит 17 млн доз вакцины Moderna. Первые дозы должны начать поступать весной после расширения производственных возможностей компанией.

В то же время министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок напомнил, что правительство вакцинировало уже почти 1,5 млн человек.

"Мы уже вакцинировали почти 1,5 млн человек по всей Великобритании, и Moderna позволит нам ускорить нашу программу вакцинации, как только препарат будет поставлен весной", - сказал Хэнкок.

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Напомним, ранее компания Moderna вместе с партнерами начала распространять в США вторую утвержденную в стране вакцину против коронавирусной болезни COVID-19. Предполагалось, что в начале января американское правительство планирует доставить в различные штаты страны около 20 миллионов доз препаратов от компаний Pfizer и Moderna.

 

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