live
Новости » Мир Читати новину українською

Великобритания может справиться с COVID-19 за 12 недель, - Джонсон

С пятницы в стране закрывают школы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может преодолеть вспышку коронавируса в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил. Об этом он заявил во время ежедневной пресс-конференции на Даунинг-стрит относительно коронавируса. Сообщает Интерфакс-Украина

"Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы сделаем намеченные нами шаги", - сказал Борис Джонсон.

Как отмечается, с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании закроют школы и частично закроют лондонский метрополитен.

Известно, что по состоянию на 21:30 четверга, 19 марта, в Великобритании зафиксировано 2707 случаев заражения COVID-19, умерло 138 человек, полностью выздоровели 67 человек.

Напомним, уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии превысил показатели в Китае, где зарегистрировали первую вспышку заболевания.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ситуация с коронавирусом в определенной степени помогла украинской медицине обратить на себя внимание, – Борис Тодуров Заплатит немалый штраф: В Сторожинецком районе полицейские составили первый админпротокол в отношении предпринимателя, нарушавшего правила карантина Количество инфицированных растет: В Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19 Эпидемия коронавируса: Правительство Перу ввело комендантский час
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Эвакуация украинцев. Совет под угрозой инфицирования | Ток-шоу
Новые инфицирования в Украине. Депутаты на проверку. Изоляция | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020
Чрезвычайная ситуация: Падение экономики, курс валют | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу