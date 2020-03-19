Великобритания может справиться с COVID-19 за 12 недель, - Джонсон

С пятницы в стране закрывают школы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство может преодолеть вспышку коронавируса в течение трех ближайших месяцев при условии соблюдения принятых руководством страны правил. Об этом он заявил во время ежедневной пресс-конференции на Даунинг-стрит относительно коронавируса. Сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы сделаем намеченные нами шаги", - сказал Борис Джонсон.

Как отмечается, с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании закроют школы и частично закроют лондонский метрополитен.

Известно, что по состоянию на 21:30 четверга, 19 марта, в Великобритании зафиксировано 2707 случаев заражения COVID-19, умерло 138 человек, полностью выздоровели 67 человек.

Напомним, уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии превысил показатели в Китае, где зарегистрировали первую вспышку заболевания.