Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его приспешников

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Кроме Лукашенко, под санкции попал его сын и еще шесть должностных лиц

Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Объединенного Королевства.

Согласно сообщению, санкции ввели как часть согласованного международного подхода с Канадой. Новые ограничения предусматривают запрет на выезд и заморозку активов в отношении восьми белорусских чиновников, среди которых Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, а также:

Игорь Сергеенко (руководитель Аппарата Президента Беларуси),

Юрий Караев (министр внутренних дел, генерал-майор милиции),

Александр Барсуков (заместитель министра МВД и начальник милиции общественной безопасности),

Юрий Назаренко (заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками),

Хазалбек Атабеков (заместитель командующего Внутренними войсками МВД)

Дмитрий Балаба (командир подразделения милиции специального назначения в Минске, он же ОМОН).

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Как отмечается, теперь эти лица не смогут въезжать в Великобританию или Канаду, направлять деньги через британские и канадские банки или получать прибыль от экономики этих двух государств.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб по этому поводу сказал: "Сегодня Великобритания и Канада прислали четкое сообщение, введя санкции против жестокого и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих фальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в разбойном нападении на белорусский народ и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека".

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Напомним, на прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список чиновников из Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих.

Кроме этого, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.

Через некоторое время власти Республики Беларусь ввели зеркальные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии.