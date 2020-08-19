Вблизи территориальных вод Британии заметили 9 российских военных кораблей

Корабли Британии и НАТО сопроводили суда РФ

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Военные Британии и НАТО сопроводили 9 российских военных кораблей, находившихся неподалеку от британских территориальных вод. Об этом сообщила пресс-служба Британского Королевского флота.

Отмечается, что ВМС России осуществляли "усиленную активность" недалеко от территории Великобритании. Военные страны обратились к союзникам по НАТО, чтобы сопроводить российские суда. "Патрульные корабли HMS Mersey и HMS Tyne присоединились к фрегату типа 23 HMS Westminster в операции, в ходе которой корабли союзников отслеживали каждое движение трех корветов типа "Стерегущий", трех десантных кораблей типа "Кондопога" и такого же количества патрульных катеров с ракетным вооружением", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщают, что военные уже не впервые замечают суда России вблизи Британии в течение текущего года. В частности, в феврале и марте британские фрегаты сопровождали корабли из РФ вблизи Ла-Манша и в Северном море.

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Напомним, не так давно появление военных кораблей Российской Федерации зафиксировали в Балтийском море вблизи Латвии. Тогда морские судна обнаружили в шести милях от территориальных вод Латвии – в эксклюзивной экономической зоне страны.