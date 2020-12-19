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Вблизи Нигерии пираты похитили моряков, в заложники захватили по меньшей мере шестерых украинцев

Сухогруз STEVIA Facebook / Seafarers Journal

Место пребывания моряков неизвестно

Возле берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на сухогруз STEVIA и похитили восьмерых моряков. Об этом сообщает Assafina Online.

Отмечается, что инцидент произошел еще 16 декабря, но место пребывания моряков до сих пор неизвестно.

В то же время дочь старшего помощника капитана STEVIA Семена Резниченко, Кристина Пуленко, сообщила в Фейсбук, что среди похищенных моряков по меньшей мере шестеро украинцев. По ее словам, в плену, кроме Резниченко, находятся капитан, второй помощник капитана, старший механик, электромеханик, вайпер и два гражданина Албании, должности которых ей неизвестны.

Также она добавила, что судно, с которого пираты похитили людей, с мая 2020 года принадлежит албанцам. По информации портала Seafarers Journal сухогруз STEVIA шел под флагом Камеруна.

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Напомним, в сентябре в Украине вернулись 6 членов экипажа суда Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена. Тогда моряки провели в плену более месяца.

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