Ватикан будет отпускать грехи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19 дистанционно

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Нововведение распространяется также на медиков и родственников инфицированных

Ватикан решил изменить привычные правила на период эпидемии коронавируса и теперь будет отпускать грехи инфицированным COVID-19 дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Соответствующее решение приняла Апостольская пенитенциария — один из трех трибуналов Святого Престола, выпустив специальную индульгенцию.

Согласно ей, одним из вариантов прощения грехов является слушание Святой Мессы через онлайн-трансляцию.

Также необходимо прочитать определенное количество молитв.

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Тем же, кто молится за здоровье медиков, приписывают перечитывать Священное Писание в течение получаса.

При этом в Ватикане будут отпускать грехи дистанционно не только людям больным коронавирусом, но и членам их семей и медикам.

"Дар специальной Индульгенции предоставляем верующим, больным COVID-19… а также медицинским работникам, членам семей и всем, кто по любой причине, даже через молитву, заботится о них", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что верующие не смогут посетить пасхальные богослужения в Ватикане из-за коронавируса.