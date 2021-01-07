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Вашингтон продлил режим чрезвычайной ситуации до инаугурации Байдена

Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер AP

Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января

Из-за штурма Капитолия в Вашингтоне было решено продлить режим чрезвычайной ситуации в городе, который продлится в течение 15 дней - до инаугурации президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. Об этом сообщает пресс-служба  администрации Вашингтона.

Согласно сообщению, мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

"Сегодня протесты переросли в насилие. Многие прибыли в округ с оружием и участвовали в насилии и разрушении... Они нарушили безопасность Капитолия, и их деструктивное и мятежное поведение может распространиться", - отметила она.

Баузер также отметила, что Трамп продолжает "разжигать гнев и насилие", заявляя, что президентские выборы были сфальсифицированы.

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Напомним, вчера в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. Подробнее, что вчера происходило в Вашингтоне читайте здесь.

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