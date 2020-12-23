"Ваш любимец - часть семьи": Собака Макрона выступила с посланием к людям

Собака французского президента Немо ВВС

Пес попросил забрать домой накануне Рождества всех бездомных животных

Домашний любимец президента Франции Эмманюэля Макрона обратился к людям с рождественским посланием, в котором призвал забрать бездомных животных. Об этом сообщает ВВС News Украина.

"Я знаю, о чем говорю", - рассказал пес Немо, который три года назад сам был бездомным. Теперь он стал первым псом Франции и живет в Елисейском дворце с семьей президента.

Как отмечается, пока Макрон лечится от коронавируса, пес распространил обращение в аккаунтах хозяина во всех соцсетях.

Также Немо пообещал французам ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и 20 млн евро на улучшение условий в приютах.

"Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество - приютите их! Но, заводя домашнего любимца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец - часть семьи. Он любит вас превыше всего на свете. И рассчитывает на вас", - рассказала собака, которая является помесью лабрадора и гриффона.

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Напомним, на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.