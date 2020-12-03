Вакцинация от коронавируса во Франции будет бесплатной

AFP

Уже в январе планируется вакцинировать миллион человек

Франция сделает вакцинацию от коронавируса COVID-19 бесплатной для граждан. Процедура должна начаться в ближайшие недели. Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает France 24.

По его словам, в январе планируется вакцинировать миллион человек, прежде всего, жителей домов престарелых. В феврале хотят привить 14 миллионов человек с факторами риска заражения коронавирусом.

В целом, Франция имеет договоренности на 200 миллионов доз от различных разработчиков вакцины. На проведение вакцинации в госбюджете 2021 года заложено 1,5 миллиарда евро.

К слову, во Франции сейчас продолжается смягчение карантина. С 28 ноября разрешили заниматься на улице до трех часов в день и в радиусе 20 километров от места проживания (сейчас - час в день и в километре от дома), открываются магазины товаров не первой необходимости. С 15 декабря режим жесткого карантина отменяется, но остается комендантский час с 21:00 до 07:00 ежедневно. Разрешается работа кинотеатров и театров.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отреагировала на решение Великобритании по регистрации вакцины от коронавируса Pfizer и заявила о разработке рекомендаций по ее использованию. Сначала в ВОЗ хотят получить доступ к определенной информации.