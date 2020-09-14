Вакцина от COVID-19 не завершит пандемию, – ВОЗ

Ученые до сих пор сомневаются в одинаковой эффективности будущего препарата для всех групп населения

Вакцина от COVID-19 Фото из открытых источников

Будущая вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 не завершит пандемию. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает Daily Star.

Отмечается, что ученые сомневаются в одинаковой эффективности препарата для всех групп населения. "Я все время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой нет. Конец пандемии – это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив", – сказал Клюге.

В то же время Клюге прогнозирует рост количества смертей от COVID-19 в Европе уже со следующего месяца. Предполагается, что количество смертей увеличится из-за роста случаев болезни. "Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей", – высказался директор бюро.

Напомним, за последние сутки, 13 сентября в Украине зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли. С начала пандемии в стране зарегистрировали 156 797 случаев COVID-19, из них 3211 летальных, а 69 543 человека смогли преодолеть недуг.