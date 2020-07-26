В зоопарке США обнаружили две разновидности коронавируса в хищников

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Ученые пытаются выяснить, как вирус попал к животным

В зоопарке Нью-Йорка, США, обнаружили два разных штамма коронавируса в хищников, которые там обитают. Об этом сообщает Biorxiv.

Как отмечается, для исследования ученые использовали биоматериалы, отобранные у львов и тигров, которые перед этим переболели COVID-19. Кроме этого, вещества для опытов было взято у сотрудников зоопарка, которые ухаживали за животными и имели с ними непосредственный контакт.

Через некоторое время результаты исследования показали, что животные являются носителями двух разных видов коронавируса. По предварительной информации, у одного из тигров был обнаружен штамм РНК SARS-CoV-2, который совпадает со структурой генома человеческого коронавируса. Тогда как у львов обнаружили другую форму коронавируса.

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В настоящее время ученые пытаются выяснить, как этот вирус передался животным, а также, каким образом он распространяется. Кроме этого, исследователи имеют целью определить, заражали хищники друг друга, или же каждый из них переболел автономно. Отмечается, что это поможет предотвратить распространение коронавируса среди диких животных.

Напомним, ранее в Гонконге (автономный район Китая) от COVID-19 умерло первое домашнее животное. Согласно предположениям медиков, любимец заразился в результате контакта с человеком.