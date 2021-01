В здании парламента Британии произошел пожар. Видео

Над дворцом поднялся столб дыма

В Лондоне в здании Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что над дворцом поднялся столб дыма. При этом в спасательной службе рассказали, что информация о причинах происшествия пока не поступала.

There’s a fire alarm and a lot of smoke coming out from Parliament in London! #ParliamentFire #LondonFire pic.twitter.com/EIhyATUxUq