В Южной Корее пылает 33-этажный небоскреб, сообщают о десятках пострадавших

Пожар в Южной Корее Фото из открытых источников

Здание, охваченное огнем, является жилищно-коммерческим

В Южной Корее крупный пожар охватил 33-этажный жилой дом в городе Ульсан. В результате происшествия сотни человек были эвакуированы, десятки пострадали. Об этом сообщает SAOstar.

Пожар произошел поздно ночью в жилом коммерческом здании Samhwan в стиле модерн.

По предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже жилого дома и охватило все здание. После огонь стал распространяться все быстрее из-за сильного ветра.

После того как огонь добрался до 30-го этажа потушить пожар стало невозможно.

Пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание, и одновременно выяснить причину пожара.

В результате инцидента пострадали 15 человек, они были госпитализированы. Однако в настоящее время количество пострадавших уточняется.

Известно, что в доме 33 этажа. С 1 по 3 этаж находится торговый центр, с 4 по 33 этаж — квартиры, в которых проживают 127 семей.

Напомним, в среду, 7 октября, в аннексированном Крыму вспыхнул пожар в санатории "Ялта", который сейчас подчинен Министерству обороны России.