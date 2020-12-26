Корейские ученые разработали ионизатор воздуха для борьбы с вирусами

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Исследователи решили проблему с выделением озона, который вредит человеку

Ученые Корейского ведущего научно-технологического института разработали прототип ионизатора для электрического распыления частиц воды, который способен эффективно уничтожать вирусы и бактерии, а также не вредить человеку и окружающей среде. Об этом сообщает Phys.org.

Отмечается, что микроскопические капли содержат химически активные разновидности кислорода, которые обладают антибактериальными свойствами. По словам ученых, обычно ионизация распылением в электрическом поле осуществляется в условиях электрического разряда и выделяет озон, который вредит дыхательной системе человека, а сам поток имеет малую скорость. Кроме того, сопло могло выбрасывать ограниченное количество частиц воды.

Для решения этой проблемы исследователи разработали микроскопические сопла из диэлектрического полимера, который выполняет распыление воды без электрического разряда. В одном массиве сопел может быть от 5 до 19 микросопел.

Ученые провели испытания, во время которых микрочастицы воды распространялись из сопла с высокой скоростью, а их размер составлял от 6 до 10 мкм. В результате спрей успешно уничтожал микробы кишечной палочки и золотистого стафилококка. По мнению исследователей, такое изобретение может быть применено в кондиционерах в местах, где требуются антимикробные и увлажняющие функции.

Напомним, недавно британские ученые заявили, что новый штамм коронавируса является наиболее заразным для детей. При этом ученые пока не установили причин уязвимости детского организма к заболеванию.