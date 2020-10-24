В Южной Корее после вакцинации от гриппа умерли 17 человек

В Корее умерли 17 человек, которых перед этим вакцинировали Фото из открытых источников

Несмотря на это Корея продолжит государственную программу прививок

В Южной Корее вскоре после вакцинации население от гриппа умерли по меньшей мере 17 человек, среди которых подросток и пожилые люди. Об этом сообщает Радио KBS со ссылкой на начальника Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Ген.

Как отмечается, несмотря на смерть 17 человек, Корея продолжит государственную программу прививок от гриппа. По словам Чон Ын Ген, эксперты не видят прямой связи между смертями и вакцинацией. В связи с этим в стране намерены продолжить вакцинацию. В частности, в целом прививки планируют провести примерно 19 миллионам человек.

Также в корейском Управлении по контролю и профилактике заболеваний отметили, что сейчас медики выясняют точную причину смерти девяти человек. По предварительной информации, два случая смерти могут быть связаны с анафилактическим шоком - серьезной аллергической реакцией.

Заметим, среди лиц, умерших после вакцинации — 17-летний подросток из Инчхона и 16 пожилых людей, которые имели хронические заболевания.

Напомним, несколько дней назад в Южной Корее число лиц, умерших после вакцинации против гриппа, составляло 13 человек. В связи с этим медики отметили необходимость остановить программу прививок и провести расследование.