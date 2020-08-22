В Южном Судане разбился самолет: Пострадавшие сообщают о 17 погибших

Самолет разбился через несколько минут после взлета

Авиакатастрофа в Южном Судане Anadolu

В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что самолет разбился через несколько минут после взлета вблизи аэропорта в столице Южного Судана Джубе. По предварительным данным, самолет перевозил мотоциклы и запасные части, а также продукты питания и зарплаты сотрудников неправительственных организаций.

Информацию именно о 17 погибших изданию предоставил пассажир самолета, которого госпитализировали в больницу. "Согласно тому, что я видел, одного человека спасли и немедленно доставили в больницу. Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, всего – 17". Также в СМИ появилась информация, что разбитый самолет-это АН-26, модель которого разработана в Украине.

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Напомним, недавно в Индии также случилась авиакатастрофа. Самолет, следовавший из Дубая, распался на две части во время посадки, после чего по меньшей мере 30 пассажиров доставили в медучреждения.

Позже стало известно, что в результате авиакатастрофы самолета компании Air India погибли по меньшей мере 18 человек, еще примерно десятки пострадавших госпитализировали с травмами.