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В ЮАР обнаружили новый опасный штамм коронавируса

В ЮАР новый штамм коронавируса вызвал эпидемию Фото из открытых источников

Новый вид вируса вызвал вторую волну эпидемии в стране

В Южно-Африканской Республике обнаружили новый штамм коронавируса, который отличается от того, который вызвал первую волну COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе в Twitter.

"Мы собрали пресс-конференции, чтобы объявить, что разновидность вируса SARS-COV-2, который пока получил название "вариант 501.V2", был выявлен в ЮАР нашими генными учеными... Собранные доказательства твердо свидетельствуют в пользу того, что действующая вторая волна вызвана этой новой разновидностью", - отметил Мкхизе.

Однако, во Всемирной организации здравоохранения заверили, что поведение нового штамма коронавируса не отличается от уже известного вируса.

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"Мы работаем с ними (ЮАР) вместе с нашей рабочей группой, которая занимается эволюцией вируса SARS-COV-2. Они выращивают вирус у себя в стране и мы сотрудничаем с учеными в попытке выявить любые изменения в поведении вируса в аспекте распространения", - процитировало эпидемиолога ВОЗ Марию Ван Керхове агентство Reuters.

Напомним, недавно в Великобритании заявили о появлении "нового вида" коронавируса, который может вызвать эпидемию на юго-востоке страны.

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