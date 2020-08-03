В Японии впервые обнаружили коронавирус у собаки

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Домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom

В Японии у двух собак подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом пишет агентство Kyodo.

Сообщается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса. У собак, которые были переданы на передержку, не наблюдается никакого ухудшения самочувствия.

По данным ВОЗ, информации о передаче инфекции от животного к человеку на данный момент нет.

Напомним, вооруженные силы Австрии в начале июня начали испытательную фазу обучения служебных собак для обнаружения коронавирусной инфекции у людей даже при бессимптомном течении болезни.

Испытательная фаза должен показать, станет ли это специальное обучение частью программы армейского центра подготовки служебных собак в городе Кайзерштайнбрух. Пока занятия по новой программе проводят с одной бельгийской овчаркой.