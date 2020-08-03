live
Новости » Мир Читати новину українською

В Японии впервые обнаружили коронавирус у собаки

Фото из открытых источников

Домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom

В Японии у двух собак подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом пишет агентство Kyodo. 

Сообщается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса. У собак, которые были переданы на передержку, не наблюдается никакого ухудшения самочувствия.

По данным ВОЗ, информации о передаче инфекции от животного к человеку на данный момент нет.

Новости по теме: COVID-19 переболело менее 10% населения мира, – ВОЗ

Напомним, вооруженные силы Австрии в начале июня начали испытательную фазу обучения служебных собак для обнаружения коронавирусной инфекции у людей даже при бессимптомном течении болезни. 

Испытательная фаза должен показать, станет ли это специальное обучение частью программы армейского центра подготовки служебных собак в городе Кайзерштайнбрух. Пока занятия по новой программе проводят с одной бельгийской овчаркой.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Харькове суд взял под стражу вероятного сообщника "луцкого террориста" Мужчина, который в Полтаве угрожал взорвать гранату, уже имел нелады с законом, – пресс-секретарь полиции области Что известно о полковнике полиции, которого захватили в Полтаве СБУ требует избрать для луцкого террориста меру пресечения в виде двух месяцев ареста
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Карантинные зоны. Отпуска нардепов-2020. Начисление субсидии | Детали недели | 01.08.20