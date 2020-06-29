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В Японии создали соцсеть, в которой есть только положительные комментарии

pixabay.com

Эта платформа экспериментальная и пока что будет работать только в течение нескольких недель

В Японии создали социальную сеть Under World, где пользователи могут получать только позитивные комментарии к любому своему сообщению. Об этом сообщает SoraNews24.

"В Японии создали новую социальную сеть, которая не будет содержать ничего, кроме хорошего настроения и положительных ответов на все, что вы там размещаете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта платформа экспериментальная и пока что будет работать только в течение нескольких недель.

После регистрации в аккаунте пользователи могут начать размещать публикации. Все ответы на эти сообщения будут, как говорится, “приятными”.

Как утверждают разработчики, алгоритм сети Under World будет фильтровать и подбирать только положительные комментарии. Впрочем, несмотря на общий тон комментариев, они могут быть очень разнообразными.

Целью запуска такой сети является создание впечатления, что вы общаетесь с большим количеством реальных и очень добрых людей.

"Все комментарии здесь положительные! Это социальная платформа, эмоционально поддерживает пользователей, о которой все мечтали", - говорится в комментарии компании Under World.

Идея создания "позитивной" сети возникла на фоне большого объема негатива в мире, особенно в течение этого года.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении контроля за соцсетями в Штатах, вплоть до их блокировки в связи с цензурой в отношении Республиканской партии страны.

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