В Японии разработали спецвагоны для дистанционной работы

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JR East предлагает технологию звукомаскировки для предотвращения утечки информации

Японская компания-оператор железнодорожных суперэкспрессов JR East начала тестирование специальных вагонов, в которых люди смогут работать дистанционно. Об этом пишет NHK.

В частности, тестирование таких вагонов было начато 1 февраля. Так, пассажиры поездов на линии Тохоку Синкансэн могут разговаривать по мобильным и проводить онлайн-конференции с использованием персональных компьютеров в этих вагонах.

К слову, в Японии считается неприемлемым разговаривать в скоростных поездах, за исключением специально отведенных для этого мест.

Также JR East предлагает технологию звукомаскировки для предотвращения утечки информации и бесплатные маршрутизаторы Wi-Fi для работы.

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Напомним, ранее в китайском городе Чэнду ввели в эксплуатацию прототип поезда, который использует технологию высокотемпературных сверхпроводников на магнитной подушке.