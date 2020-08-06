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В Японии произошло мощное землетрясение

Толчки оценили в 5,2 балла

Фото из открытых источников

Вблизи японского города Овасе произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба Японского метеорологического агентства.

Отмечается, что силу толчков оценили в 5,2 балла. Известно, что стихийное бедствие произошло в 18:34 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения ученые зафиксировали в 64 км от города Овасе на глубине 372,6 км.

Пока информации о пострадавших, погибших и масштабы бедствия нет.

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Напомним, недавно в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5. Толчки произошли около 13:45 27 июля. Источник землетрясения находился в районе с. Монастиричи Ивано-Франковской области на глубине 11 км и не нес никакой угрозы.

Ранее сообщалось, что в селе Белоусовка Сокирянского района Черновицкой области произошло землетрясение. Отмечается, что толчки ощутили в 17:49 27 июля. Магнитуда землетрясения составила 2,0.

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