В Японии произошла вспышка птичьего гриппа, власти уничтожили 2 млн кур

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С начала года птичий грипп зафиксировали в десяти префектурах страны

На одной из ферм в поселке Хиагасиоми в Японии подтвердили вспышку птичьего гриппа, в результате чего местные власти планируют уничтожить 11 тысяч кур. Об этом пишет Kyodo.

Сообщается, что на ферме уже было обнаружено около 50 погибших птиц, у которых был птичий грипп. Местные власти уже ввели запрет на перемещение кур и яиц в зоне три километра вокруг фермы.

В то же время отмечается, что с начала года птичий грипп зафиксировали в десяти префектурах страны. Всего уже было уничтожено 2 млн кур.

Напомним, ранее в Новоодесском районе Николаевской области зафиксировали массовую гибель птицы, вызванную вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа.