В Японии приговорили к смертной казни "убийцу из Twitter"

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Чаще всего жертвами злоумышленника становились молодые женщины

В Японии суд признал виновным и приговорил к смертной казни мужчину, убившего девять человек после контакта с ними в Twitter. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, скандальные события, которые всколыхнули всю страну, произошли еще в 2017 году. В том же году правоохранители арестовали Такахиро Ширайши, более известного как "убийцу в Twitter", после того, как в его квартире нашли части тела.

Известно, что 30-летний мужчина использовал Twitter, чтобы заманить женщин-самоубийц в свой дом. Он говорил, что может помочь им умереть, а в некоторых случаях заявлял, что убьет себя вместе с ними.

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О первом из серийных убийств стало известно на Хэллоуин в 2017 году, когда полиция обнаружила расчлененные части тела в квартире Ширайши в японском городе Зама, недалеко от Токио.

Как отмечается, ранее адвокаты Ширайши утверждали, что его обвинение следовало уменьшить, поскольку его жертвы дали согласие на убийство.

Однако позже Ширайши опроверг версию событий собственной команды защиты. В октябре 2020 года убийца признал свою вину и заявил, что убил жертв без их согласия, поэтому обвинения против него были "правильными". Во вторник судья, вынесший приговор, заявил, что "никто из жертв не согласился быть убитым".

Напомним, недавно в Китае приговорили к смертной казни воспитательницу детского сада в городе Цзяоцзуо Ван Юнь за отравление 25 воспитанников учреждения, один ребенок умер.