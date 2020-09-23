В Японии представили самый маленький в мире кубик Рубика
Двухграммовый кубик стоит почти 2 тыс. долларов
Накануне 40-й годовщины появления кубика Рубика в Японии на выставке представили его самую маленькую версию — алюминиевый куб весом около 2 граммов. Об этом сообщает Kyodo News.
Согласно сообщению, длина ребра этого кубика составляет всего 9,9 миллиметра.
Миниатюрная копия игрушки стоит примерно 1,9 тыс долларов. Сейчас компания-производитель начала принимать заявки от покупателей на приобретение товара. Организаторы обещают начать доставку игрушки уже в конце декабря этого года.
Справка:
Кубик Рубика - механическая головоломка, изобретенная в 1974 году и запатентованная в 1975 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. Тогда он назывался "магический кубик". Современное наименование он получил через три года - в честь своего создателя.
Считается, что кубик Рубика - лидер среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано около 450 млн кубиков Рубика, как оригинальных, так и различных аналогов.
В Японии игрушка появилась в 1980 году и моментально завоевала местный рынок. По некоторым данным, в стране продали более 14 миллионов различных модификаций кубика Рубика.
Напомним, ранее картина "Мона Лиза" французского уличного художника Invader, которая была сделана из 330 кубиков Рубика была продана на аукционе современного искусства в Париже за 520 680 долларов.