В Японии представили самый маленький в мире кубик Рубика

Самая маленькая копия кубика Рубика Kyodo News

Двухграммовый кубик стоит почти 2 тыс. долларов

Накануне 40-й годовщины появления кубика Рубика в Японии на выставке представили его самую маленькую версию — алюминиевый куб весом около 2 граммов. Об этом сообщает Kyodo News.

Согласно сообщению, длина ребра этого кубика составляет всего 9,9 миллиметра.

Миниатюрная копия игрушки стоит примерно 1,9 тыс долларов. Сейчас компания-производитель начала принимать заявки от покупателей на приобретение товара. Организаторы обещают начать доставку игрушки уже в конце декабря этого года.

Справка:

Кубик Рубика - механическая головоломка, изобретенная в 1974 году и запатентованная в 1975 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. Тогда он назывался "магический кубик". Современное наименование он получил через три года - в честь своего создателя.

Считается, что кубик Рубика - лидер среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано около 450 млн кубиков Рубика, как оригинальных, так и различных аналогов.

В Японии игрушка появилась в 1980 году и моментально завоевала местный рынок. По некоторым данным, в стране продали более 14 миллионов различных модификаций кубика Рубика.

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Напомним, ранее картина "Мона Лиза" французского уличного художника Invader, которая была сделана из 330 кубиков Рубика была продана на аукционе современного искусства в Париже за 520 680 долларов.