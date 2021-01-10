В Японии появилась новая мутация коронавируса, не похожая на ранее известные

В Японии обнаружили новую мутацию коронавируса Фото из открытых источников

В новом вирусе отсутствуют так называемые "выпадения" аминокислот в ряде позиций

В Национальном институте инфекционных болезней Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, которая не похожа на штаммы из Великобритании и Южной Африки. Об этом 10 января сообщило издание Nikkei.

По предварительной информации, новый вид коронавируса в стране обнаружили 6 января. Инфекцию подхватили четыре человека в возрасте от 20 до 40 лет, прилетевшие 2 января в аэропорт Ханеда из Бразилии.

"Новая мутация частично схожа с мутациями, которые представляют беспокойство за более высокую контагиозность (заразительность - ред.)", - сообщили представители института.

Отмечается, что эта разновидность вируса имеет общие черты с теми, которые ранее обнаружили в Британии и ЮАР. Однако, в новой мутации отсутствуют так называемые "выпадения" аминокислот в ряде позиций.

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"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время трудно оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", - отметили в пресс-релизе института.

Напомним, недавно в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний Нигерии заявили о появлении нового штамма коронавируса, который не похож на ранее известные заболевания.