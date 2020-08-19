В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса

В течение 13 августа госпитализировали 330 пациентов с коронавирусом Фото из открытых источников

По словам эксперта, сейчас Япония находится в середине второй волны

На данный момент Япония переживает вторую волну COVID-19, однако ожидается, что в будущем наступит третья и четвертая волны. Об этом заявил председатель Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда, передаёт NHK.

"Сейчас Япония находится в середине второй волны. По всей видимости, Токио и Япония в целом почти прошли пиковый период прироста новых случаев заражения. Нам необходимо сохранять осторожность, и следить за тем, не будет ли нового роста", - сказал Татэда.

По его словам, жить в условиях коронавируса придется долго.

"Ожидается, что в будущем наступит третья и четвертая волны, и нам придется свыкнуться с жизнью в новых условиях. Поэтому мы должны постараться максимально сократить число тяжелых больных", - добавил Татэда.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что новый коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным, активно распространяясь по странам мира и инфицируя все больше людей, впрочем, летальность от вызванной им коронавирусной болезни серьезно снизилась.