В Японии наводнение унесло жизни более 30 человек

Наводнение на юге Японии Associated Press

Большинство из погибших были жителями дома для людей преклонного возраста

В южном регионе Японии в результате наводнения погибли по меньшей мере 34 человека, еще более десятка жителей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press.

Так, сильные дожди в префектурах Кумамото и Кагосима спровоцировали наводнение и оползни. Также из-за дождей из берегов вышла река Кума-Гава. В результате этого были разрушены дома и мосты, а жители южных населенных пунктов остались без крыши над головой.

По предварительной информации, наводнение унесло жизни по меньшей мере 34 человек, большинство из которых были жителями дома для людей преклонного возраста. Кроме этого, еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

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Сейчас в спасательной операции принимают участие более 40 тысяч военнослужащих обороны, береговой охраны и пожарные.

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Напомним, вчера южный регион Японии накрыли сильные ливни, которые вызвали наводнение – вода разрушила жилые дома и заполнила улицы. В связи с этим японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тысячам жителей трех городов - Кагосима, Кирисима и Айры.