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В Японии начнут продавать почтовые марки с украинскими пейзажами

Марки планировали выпустить перед Олимпийскими играми

Фото из открытых источников

В Японии с 9 ноября стартуют продажи почтовых марок с украинскими пейзажами. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Японии в Фейсбук.

Отмечается, что марки планировали выпустить для культурного обмена перед Олимпиадой-2020. Серия знаков оплаты посвящена сотрудничеству в рамках японской правительственной программы "Host Town" в преддверии Олимпийских игр.

Как сообщают в дипведомстве, проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией г. Хино и Почтой Японии. Сами же фотографии для марок предоставляли информационное агентство "Укринформ" и украинский фотограф Вячеслав Присяжнюк.

Ранее сообщалось, что  Япония предоставит Украине более 12 тыс. таблеток экспериментального лекарственного средства Favipiravir (Avigan), разработанного для лечения COVID-19. Таким образом Украина присоединилась к клиническим испытаниям препарата.

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Напомним, не так давно бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна отказалась подписывать мирный договор с Российской Федерацией относительно спорных территорий Северных островов (Курильских) в частности из-за аннексии украинского полуострова Крым. По его словам, Россия и Япония были уже очень близки к окончательному урегулированию вопроса о Курильских островов.

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