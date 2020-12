В Японии из-за снегопада тысячи авто оказались в ловушке, а у берегов Хонсю произошло еще и землетрясение

Спасатели вторые сутки не могут вытащить авто из снежных завалов

Сильный снегопад в большей части Северо-Запада Японии вызвал дорожный хаос и заблокировал более тысячи автомобилей на одной из важнейших трасс, которая ведет от Токио в Ниигата. Об этом сообщает Reuters.

Спасатели вторые сутки не могут вытащить авто из снежных завалов. На одном из участков затор в 16,5 км.

Власти привлекли к борьбе с последствиями военных. Они расчищают снег и доставляют еду, одеяла, а также теплые вещи. Бригады пожарной службы уже спасли нескольких водителей на трассе, которых пришлось госпитализировать из-за обморожения и травм.

Heavy snow paralyses traffic in Japan, more expected over weekend https://t.co/0038W8GW5P pic.twitter.com/EEjloUJm72