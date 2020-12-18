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В Японии из-за снегопада тысячи авто оказались в ловушке, а у берегов Хонсю произошло еще и землетрясение

Снегопад в Японии Фото из открытых источников

Спасатели вторые сутки не могут вытащить авто из снежных завалов

Сильный снегопад в большей части Северо-Запада Японии вызвал дорожный хаос и заблокировал более тысячи автомобилей на одной из важнейших трасс, которая ведет от Токио в Ниигата. Об этом сообщает Reuters.

Спасатели вторые сутки не могут вытащить авто из снежных завалов. На одном из участков затор в 16,5 км.

Власти привлекли к борьбе с последствиями военных. Они расчищают снег и доставляют еду, одеяла, а также теплые вещи. Бригады пожарной службы уже спасли нескольких водителей на трассе, которых пришлось госпитализировать из-за обморожения и травм.

По данным телекомпании NHK без электричества остаются около 10 тысяч домов. В некоторых регионах снег достигает высоты в 2 метра, при этом прогноз погоды неутешительный — в ближайшие дни снегопад будет усиливаться.

В дополнение к снегопаду у цепи островов Идзу, которые входят в префектуру Токио, произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Предупреждения о цунами не поступало. О разрушениях также не сообщается. За 18 декабря зафиксировано три подземных толчка.

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Напомним, ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео падения болида в Японии. На нем видно, что метеор пролетел за несколько секунд, оставляя за собой хвостообразный след. Потом взорвался, озарив все небо, и погас.

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