В Японии из-за мощного тайфуна эвакуируют более 1,5 миллиона человек

Тайфун "Хайшен" AP

Эвакуацию объявили в пяти префектурах страны

В юго-западной части Японии из-за приближения тайфуна приказали эвакуироваться около 1 млн 560 тыс. людей. Об этом сообщает NHK.

"Около 1 миллиона 560 тысяч человек в пяти префектурах юго-западной части Японии получили распоряжение немедленно эвакуироваться в связи с тем, что на этот регион грозит обрушиться тайфун №10", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по состоянию на утро понедельника распоряжения об эвакуации были отданы для префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото и Кагосима.

Кроме этого, рекомендации безотлагательно эвакуироваться были отданы более 4 млн 630 тыс. жителей в 10 префектурах страны.

Напомним, накануне Японию второй раз за неделю накрыл мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны. В результате этого ряд домов остались без крыш и электроснабжения.