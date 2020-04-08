В янтаре нашли редких существ, которым 41 млн лет

Длинноногие мухи "Dolichopodidae", застывшие в янтаре Правительственный курьер

Эта находка является одним из крупнейших открытий в палеонтологии для Австралии

В австралийском штате Виктория нашли пару редких мух, которые застыли в янтаре 41 миллион лет назад. Об этом сообщает Правительственный курьер.

Как отмечается, найденные насекомые являются одними из древнейших окаменелых существ, которые спариваются, среди когда-либо найденных на земле. Так, по предварительной информации, редкие мухи были в самом начале страсти, когда попали в липкую древесную смолу. В таком виде насекомые сохранились до наших дней.

В частности, тот факт, что мухи, как правило, совокупляются всего несколько секунд, делает эту находку чрезвычайно редкой. Кроме этого, янтарь был обнаружен в скалах, возраст которых составляет 40-54 млн лет. Среди окаменелой скалы был кусок янтаря с двумя экземплярами длинноногих мух, которые спариваются, известных научному сообществу как "Dolichopodidae".

"Можно сказать, что эти длинноногие мухи были пойманы во время спаривания 41 миллион лет назад, и это для науки является необычайным открытием. Мухи могли случайно приземлиться на древесную смолу для спаривания, а потом буквально застрять вместе", - отметил палеонтолог Джеффри Стилвелл.

Длинноногие мухи "Dolichopodidae", застывшие в янтаре Правительственный курьер

Также ученые отметили, что эта находка является одной из крупнейших открытий в палеонтологии для Австралии.

К слову, в янтаре организмы сохраняются в состоянии приостановленной анимации в идеальном трехмерном пространстве и выглядят так, будто они умерли только вчера. Однако, на самом деле экспонатам много миллионов лет и они дают огромное количество информации о древней земной экосистеме.

По словам ученых, эта находка может стать первым примером так называемого "замершего полового поведения" в истории окаменелостей в Австралии.

Напомним, недавно во время раскопок на территории Южно-Африканской Республики ученые обнаружили череп, принадлежащий Homo erectus, предку современного человека, и имеющий рекордный возраст – в 2,04 млн лет.