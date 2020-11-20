В Якутии шестеро человек скончались, выпив антисептик для рук

Трое из них умерли сразу

В Якутии шестеро человек скончались после того, как выпили спиртосодержащий антисептик для рук. Еще трое госпитализированы, врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, передает "Интерфакс".

По данным регионального Роспотребнадзора, жители Таттинского района 18 ноября приобрели пятилитровую канистру "кожного антисептика для обработки рук" в одном из местных магазинов.

Трое из них скончались сразу же после того, как выпили санитайзер, еще трое скончались в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы.

Новости по теме: В Кривом Роге выявили очередной подпольный цех по производству антисептиков

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации по готовке антисептического средства в домашних условиях из недорогих составляющих, которые можно приобрести в аптеке.