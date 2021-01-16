В Xiaomi ответили на обвинения США в связях компании с армией Китая
Компания заявила, что будет делать все необходимое для защиты своих интересов и интересов акционеров
Компания Xiaomi опровергла информацию о своей связи с армией Китая после введения США санкций против этой фирмы. Об этом сообщает GSM Arena.
"Компания подтверждает, что она не является собственностью, не контролируется и не связана с армией Китая", — заявили в Xiaomi.
Также представители компании добавили, что будут предпринимать все необходимые шаги для защиты своих интересов и интересов акционеров.
"Компания соблюдает законодательство и работает согласно законам и нормам юрисдикций, где ведет деятельность", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа расширила черный список китайских компаний, в которые американцам запрещено делать инвестиции. Под санкции попал также один из крупнейших производителей потребительской электроники Xiaomi, которого обвинили в связях с китайским военно-промышленным комплексом.
Кроме того, Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая является инвестором украинской "Мотор Сичи".