В Xiaomi ответили на обвинения США в связях компании с армией Китая

Xiaomi опровергла информацию о своих связях с китайской армией Фото из открытых источников

Компания заявила, что будет делать все необходимое для защиты своих интересов и интересов акционеров

Компания Xiaomi опровергла информацию о своей связи с армией Китая после введения США санкций против этой фирмы. Об этом сообщает GSM Arena.

"Компания подтверждает, что она не является собственностью, не контролируется и не связана с армией Китая", — заявили в Xiaomi.

Также представители компании добавили, что будут предпринимать все необходимые шаги для защиты своих интересов и интересов акционеров.

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"Компания соблюдает законодательство и работает согласно законам и нормам юрисдикций, где ведет деятельность", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа расширила черный список китайских компаний, в которые американцам запрещено делать инвестиции. Под санкции попал также один из крупнейших производителей потребительской электроники Xiaomi, которого обвинили в связях с китайским военно-промышленным комплексом.

Кроме того, Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая является инвестором украинской "Мотор Сичи".