В ВОЗ заявили об опасности третьей волны пандемии COVID-19 через несколько месяцев

Дэвид Набарро Фото из открытых источников

Странам Европы нужно построить необходимую инфраструктуру, чтобы взять ситуацию под контроль

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предупредил Европу об угрозе наступления третьей волны коронавируса COVID-19 в начале 2021 года. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, страны лишились возможности построить необходимую инфраструктуру летом после первой волны пандемии. В связи с этим Европу накрыла вторая волна. Однако, если страны срочно не исправят ситуацию, то вирус в дальнейшем будет распространяться.

"Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - подчеркнул Дэвид Набарро.

По его словам, ситуация с COVID-19 в странах Восточной Азии несколько лучше из-за "очень четкой коммуникации" между властью и населением.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения COVID-19 - ред.) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться такими", - добавил специальный посланник ВОЗ.

В то же время он подчеркнул, что сейчас перед многими западноевропейскими странами стоит задача "снова взять вирус под контроль", однако без введения локдауна.

Напомним, недавно глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что страны Европы могут избежать введения режима полной изоляции при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.